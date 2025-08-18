◇ナ・リーグブルワーズ2―3レッズ（2025年8月17日シンシナティ）ブルワーズの破竹の進撃がついにストップした。敵地でのレッズ戦に延長10回、2―3でサヨナラ負け。今季両リーグ最長だった連勝は「14」でストップした。0―1で迎えた土壇場の9回。先頭打者が四球で出塁し、1死後に4番コントレラスが左中間に逆転の13号2ランを放った。敵地が沈黙する劇的な一発だったが、この日はリリーフ陣が踏ん張れない。その裏