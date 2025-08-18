第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）の出場を辞退した広陵（広島）が１８日、ホームページを更新し、９月６日に予定していた第２回オープンスクールを中止すると発表した。「９月６日に第２回オープンスクールを予定しておりましたが、諸般の事情により中止いたします」と記した。広陵は大会直前に、１月に起きた部内の暴力事案がＳＮＳで拡散した。既に日本高野連から厳重注意処分を受けていたこともあり一度は出場したが