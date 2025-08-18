ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の白濱亜嵐が、２冊目の写真集「Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ！」（小学館刊、９月１８日発売）に掲載する鍛え抜いた「逆三角形ボディ」の写真が１８日、解禁された。数か月間に及ぶトレーニングと食事制限を経て撮影に挑んだ白濱は、写真を前にして「今見返すと自分でも笑っちゃうくらいカラダが大きいですね。理想通りのボディに仕上がっていると思います。腹筋や胸筋だけではな