９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」の公式ＳＮＳが１８日に更新され、メンバーのリク（ＲＩＫＵ）のオフショットが公開された。１６、１７日に開催された国内最大級の都市型音楽フェス「ＳＵＭＭＥＲＳＯＮＩＣ２０２５」に出演したＮｉｚｉＵ。公式インスタグラムに「サマソニ」とつづり、「＃ｎｉｚｉｕ＃ｗｉｔｈｕ＃ＲＩＫＵ」とハッシュタグを添え、オレンジ色の髪でツインテール姿のリクの姿が大量にアップさ