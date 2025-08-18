【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが、8月16日（現地時間）米・アーリントンのGlobe Life Fieldにて『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』を開催した。 ■グローバルチャートを掌握した名曲を続々披露！ Globe Life Fieldは、4万人を超える収容人数を誇るレディー・ガガ、エルトン・ジョン、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、メタリカ、ジョナス・ブラザーズなど世界