これからの気象情報です。 19日(火)は、急な雨や雷雨のところがありそうです。 ◆19日(火)の天気 ・上越地方 不安定な空模様で、昼ごろから山沿いを中心に雷雨のところがあるでしょう。 最高気温は18日(月)と同じくらいかやや高く、猛暑日に迫るところもありそうです。 ・中越地方 沿岸部は、おおむね晴れるでしょう。 一方、山沿いでは午後に雨雲が湧くところがありそうです。急な強い雨や落雷などにご注意ください。