2025年8月18日午後4時ごろ、札幌市南区でクマが目撃されました。クマが目撃されたのは、札幌市南区澄川にある北海道動物霊園・澄川火葬場の近くです。警察によりますと、付近を走っていた車に乗っていた女性が、約10メートル先にクマの背中を見たということです。クマは1頭で、体長は約1.5メートルありました。警察が現場を確認しましたが、足あとなどの痕跡は発見されなかったということです。クマがその後どこに行っ