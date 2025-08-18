○マーソ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.69％にあたる6万株(金額で6660万円)を上限に、8月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○アドヴァンＧ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.70％にあたる24万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月19日から11月20日まで。 ○エフビー介護 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除