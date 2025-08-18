すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、8月19日午前9時から、「まぐろ鉄火丼」を販売する。「まぐろ鉄火丼」は、まぐろの切り身をごはんに盛り付けた商品。色鮮やかなまぐろをごはんと一緒に頬張ると、赤身の旨みを口いっぱいに堪能できる。まだ暑さが残るこの時期にぴったりの、さっぱりとした味わいを楽しんで欲しい考え。「まぐろ鉄火丼」同時に、すき家の人気商品“まぐろたたき”と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」