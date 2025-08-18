熊本市 大西一史市長「私も実際、現地にも行きまして、かなり水の状態とか被害の状態がひどいということを把握をしております」 熊本市の大西市長は、熊本市中心部の浸水被害の大きさに触れました。そして、今後の復旧支援のあり方については、国の激甚災害指定を待つのではなく、市独自にスピード感のある対応が必要としました。 熊本市 大西一史市長「国や県の支援とかとはまた別に、連携をしながらも独自で打てることは