被災地では、お盆休みや土日も関係なく、復旧作業が続きました。 【写真を見る】大雨土砂被害の龍峯小学校で復旧作業泥に埋もれた思い出を掘り起こすそして「藤棚の根は守る」 昨日17日、陽が上る前の午前5時半過ぎ。大雨による土砂が流れ込んだ八代市の龍峯小学校には、職員や保護者、地元の消防団が集まりました。 復旧にあたる保護者「びっくりしました。ここまで土が入り込んでいるなんて。子どもには学校の被災状況を