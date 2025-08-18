プラチナ万年筆は、「シュノークシステム」を搭載し自分に合った筆記感に調節できることで好評を得ている「PRO−USE 171」に、質感の細部にこだわりぬいた限定色「フロストゴールド」「フロストシルバー」が登場する。「PRO−USE 171」今回発売の限定2色は、2022年の限定色（バイオレット／ネイビーブルー／ワインレッド）に続くツートンカラーで、上質に光り輝くゴールドとシルバーそれぞれの塗装の上に、しっとりと手に馴染む特