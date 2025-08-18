ロシア軍による攻撃を受けウクライナ各地で子ども2人を含む10人が死亡しました。ウクライナの検察当局は17日夜から18日朝にかけて、ウクライナ第2の都市ハルキウがロシア軍の攻撃を受けたと発表しました。短距離弾道ミサイル「イスカンデル」が使われたとしています。一般住宅などが被害を受け、これまでに子ども2人を含む7人が死亡し、30人が負傷したということです。また、南部ザポリージャ州の地元当局は交通インフラや店舗な