フィリピンで日本人男性2人が殺害された事件で、2人の身柄が拘束されました。首都マニラでは15日夜、ナカヤマ・アキノブさん（41）とサトリ・ヒデアキさん（53）が男に拳銃で撃たれて死亡しました。発砲した男らはバイクで逃走していましたが、フィリピン当局は18日、事件に関与したとみられる2人の身柄を拘束したと明らかにしました。このうち1人は、被害者2人と同じタクシーに乗っていて、その後、現場から立ち去っていた旅行ガ