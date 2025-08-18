メ～テレ（名古屋テレビ） 例年、学校が休みのお盆は感染症が減る傾向なのですが、今年は減っていないそうです。お盆休みが明けるこのタイミング、今年はある感染症に注意が必要だといいます。 名古屋市西区の「みわた小児科」。 お盆明けの18日午前中、ひっきりなしに子どもが訪れていました。 例年は子どもが夏休みに入るタイミングで減っていた感染症が、今年は減っていないといいます。マイコプラズマ肺炎と百