ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【〇〇って言われたことある？】食も美容も人生も何でも答える質問コーナーをやるよ！【見ると元気になる動画】』の動画をアップ。ファンからの質問に答える中で、愛用品を紹介してくれる場面もありました！【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ■メイク下地動画内に登場したのはこちら！コスメデコルテ/AQ アブソリュ