１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（８９）が、国と県を相手取り、提訴する意向を示していた国家賠償請求訴訟の請求額が約６億円に上ることを袴田さんの弁護団が１８日、明らかにした。昨年、再審無罪判決が言い渡された９月２６日に合わせて静岡地裁に提訴する方針。訴訟では、警察と検察の捜査の責任や静岡地裁が判決で認定した、犯行着衣とされる「５点の衣類」など証拠の捏造（ねつぞう）