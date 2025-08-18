将棋の藤井聡太七冠が「王位」のタイトル防衛をかけた対局が19日、福岡県宗像市で始まります。 宗像ユリックスで指される将棋の王位戦七番勝負第4局は、藤井聡太七冠に永瀬拓矢九段が挑みます。対局前日の18日午後、2人は対局室に入り、使用する駒を選んだり、部屋の明るさや空調を確認したりする「検分」を行いました。藤井七冠はここまで3連勝、19日からの対局で勝てばストレート防衛で王位6連覇を果たします。 ■藤