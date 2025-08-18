18日、三重・松阪市で目撃されたのは、壁に大きな穴があき、むき出しとなった住宅の柱です。シャッターはめくれ上がり、ブロック塀やがれきがあちこちに散らばっています。警察に通報があったのは午前3時過ぎのこと。通報した近隣住民は「ドカーンっていう、雷が落ちたようなすごい音がした」と話します。男女3人が乗る車が道路脇の住宅に衝突。事故の衝撃を物語るように、車のフロントガラスには無数のヒビが入り、ボンネットとバ