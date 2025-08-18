北海道・千歳市の国道で目撃された衝突事故の瞬間。目撃者は「窓を閉めている状態でもドン！って大きい音だったので、それはびっくりしました」と話します。事故は信号機のないT字路で発生しました。映像をよく見ると、画面左側の脇道から出て来た赤い車の姿が。そして、右折してきた次の瞬間、対向車線を直進してきたグレーの車と衝突したのです。事故の衝撃でグレーの車は歩道にはじき出され、そのまま花壇に激突。赤い車もバラ