キングダムから、「キングダム マスカラリムーバー」が発売。2025年9月5日（金）より、PLAZA、LOFTほか全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインで発売となる。■するん！とオフ束感マスカラと相性の良いマスカラリムーバーがついに登場。どんなに頑固なマスカラも塗った瞬間溶け落とし、するんとオフ。全てのマスカラタイプに対応できるだけでなく、アイライナーまで落とせて目元に優しい仕上がり。■商品情報