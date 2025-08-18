マリオット・インターナショナルは、東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」の高層階にオープンする「JW マリオット・ホテル東京」の開業日を2025年10月2日（木）に設定すると発表し、公式サイトにて宿泊予約の受付を開始した。【画像】ラグジュアリーホスピタリティの象徴「JWマリオット・ホテル東京」が10月に開業（写真10点）ホテル名にもある「JWマリオット」は、マリオット・インターナショナルが展開する30以上のブラン