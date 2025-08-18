まもなく台風１２号が発生か。気象庁は熱帯低気圧が台風となって１９日にかけて沖縄地方に接近する見込みだと発表しました。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫への警戒と、竜巻などの激しい突風への注意が必要です。１８日午後３時の観測によりますと、熱帯低気圧は宮古島の南南東約２８０キロにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル