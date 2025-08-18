人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）つまらなく感じても、常識を大切にすれば安泰の1日に。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）気分が落ち込みそう。親友と話すとリフレッシュできるはず。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）人間関係が荒れが