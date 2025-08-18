田久保真紀市長の学歴問題に関して開かれた静岡県伊東市議会の百条委＝18日午後静岡県伊東市議会の中島弘道議長は18日、田久保真紀市長が自身の学歴問題に関する百条委員会で虚偽の証言をした疑いがあるなどとして、地方自治法違反容疑で刑事告発する意向を示した。「卒業証書」とされる書類に関し「チラ見せした事実はない。約19.2秒ほど見ていただいたと記憶している」と述べたことが偽証に当たる可能性があるとした。田久保