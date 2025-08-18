テディ・ライリーが、来日公演をビルボードライブ東京にて10月30日、11月1日、3日の3日間にわたり開催する。 （関連：マイケル・ジャクソン、伝記映画の注目ポイントは？激動のキャリアから意思を継ぐ者まで） 今回の来日公演では、『New Jack Swing “The Experience”featuring GUY 2.0, Sounds of BlackStreet, Sounds of Michael Jackson and More.』と題し、彼のキャリアを彩ってきたヒット曲の数々を惜