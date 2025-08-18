お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは8月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真】ファンが心配するバービーの姿「どうか痕が残りませんように」バービーさんは「ホリデイでマレーシアに来ています」とつづり、7枚の写真を投稿。娘とのツーショットや、自身のソロショットなどです。おでこに傷のようなものが2つありますが実は「虫さされ」で、「日本でおでこを変な虫に刺されてその後