宮内庁は公式インスタグラムについて、天皇ご一家だけでなく今後、ほかの皇族についても掲載していくと発表し、先ほど初めて投稿しました。宮内庁は、公式インスタグラムで天皇皇后両陛下の公務やご一家の静養などを中心に配信してきましたが、先ほど、ほかの皇族の活動についても今後、配信すると発表。「秋篠宮家」「常陸宮家・三笠宮家・高円宮家」の活動について初めて投稿しました。原則、月に1回活動をまとめる形で行い、愛