俳優・菅野美穂と赤楚衛二がＷ主演を務めたホラー映画「近畿地方のある場所について」が１３日に韓国で公開され、５日目にして観客動員数が１０万人を突破したと１８日、現地メディアのイーデイリーなどが報じた。記事によると、同作は映画振興委員会の入場券統合コンピューターネットワークで累積観客数１０万１６５６人を集め、座席販売数１位を記録、公開初週末の興行収入ランキングでは、４位にランクインしたという。ま