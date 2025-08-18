ピリオドが打たれるW型16気筒エンジン20年間も生産が続いた、ブガッティの8.0L W型16気筒エンジンへピリオドが打たれる。最終モデルとなる、ミストラルで。2005年のブガッティ・ヴェイロンでデビューした屈指の名機へ、相応しい仕上がりだといっていい。すべての画像をみる全115枚フォルクスワーゲン・グループを率いた、故フェルディナント・ピエヒ氏の半ば強引な舵取りによって、ヴェイロンでは新基準のブガッティが目指された