１８日のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、第２１週「手のひらを太陽に」がスタートした。嵩（北村匠海）が作詞した「手のひらを太陽に」が大ヒット。一方、のぶ（今田美桜）は会社をクビになってしまう。ここにきて劇中の時間の進みが加速しており、メイコの娘たちも１週間で別キャストにチェンジ。長女の愛は岡本望来、次女の花は戸簾愛（とみす・まな）が演じることとなり、公式ＳＮＳに投稿された最新相関図にも反