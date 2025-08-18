札幌市の夏の風物詩・大通りビアガーデンの来場者が、２０２４年からおよそ９パーセント増えたことが分かりました。天候に恵まれたことが集客につながったとみています。さっぽろ夏まつり実行委員会によりますと、７月１８日から８月１３日まで大通公園で開かれていたビアガーデンの来場者は９８万４千人で、ビールの消費量は３７万リットルを超えました。いずれも２０２４年から９パーセントの増加