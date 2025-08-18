夏の甲子園2025 準々決勝からの戦いを現地取材記者５人が予想（前編）夏の甲子園はいよいよ準々決勝を迎える。強豪横浜の盤石さ、京都国際や沖縄尚学の底力、山梨学院の伸びしろ、そして関東一の緻密な野球。果たして、頂点に立つのはどのチームか？現地を取材する記者たちが独自の視点から優勝チームを予想する。春夏連覇を狙う横浜の主将・阿部葉太photo by Ohtomo Yoshiyuki楊順行氏（ライター）大会前の私の予想は◎横