タレントいとうあさこ（50）が17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。親友の大久保佳代子（54）から素顔を暴露された。大久保はいとうを「いい意味で頑固。自分の正義とかものさしがしっかりしているから、そこがズレたときには泣き寝入りはしない」と明かした。大久保は「バリ島だったかな、旅行行ったときに、タクシー乗りました。メーターと要求された金額にズレがあった。私と友だちは『まあいいじゃん海