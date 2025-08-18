俳優迫田孝也（48）が17日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。妻とのなれそめを明かした。占い師の星ひとみさんから「奥さんが運を上げる人」と明かした。迫田は「めちゃめちゃ助けてもらった」と語った。迫田は「そもそも結婚したときは劇団員で稼げてもいなかったですし、そんな中で彼女に食べさせてもらいながらずっと結婚生活を始めた30歳前半くらいがありました」と明かした。また迫田は「正直