芸能生活40周年を迎えたタレント中山秀征（58）が18日、都内の東京鳩居堂画廊で「第二回中山秀征書道展」（19〜31日）取材会に出席した。兄の影響で小1で書道を始めた。小2で群馬書道協会賞を受賞すると「調子に乗った」と“秀ちゃん節”を披露。「褒められて、すごいと言われたのがうれしかった」とし、「初めての賞状と盾。そこに名前が書いてあるのがうれしかった」とその原動力を明かし、「一番長くやっているのが書道です」と