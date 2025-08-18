プロボクシングのＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が１８日、１０〜１２月に海外で予定されている世界初挑戦へ向け、ゼミラー・ダモラ（２２）＝米国＝とのスパーリングを開始した。所属ジムの大橋秀行会長（６０）が「これから約３週間スパーリングです今日が初日ですが激しいスパーリングでした」と報告した。ダモラはサウスポーで、１６戦全勝（１１ＫＯ）のホープ。平岡の戦績は、２４戦全