お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（38）が14日深夜に放送されたニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜27・00）に出演。“ポスト・所ジョージ”として、「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）の名前を挙げ、その理由について語った。番組内で、28日の放送のゲストにチョコレートプラネットが登場することを発表。「働きすぎている芸人を呼んで強制休暇の日程を決め