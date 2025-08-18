ママ友の行動にモヤモヤした経験を持つ方もいるはず。この記事では、公園に子どもと行く予定でいたところにママ友から「うちも行こうかな」とLINEをもらったが、結局公園に来なかったという投稿を紹介します。友達に会えなかったことで子どもが悲しんでいたこと、来ると言ったのに別の場所へ行っていたことに対してモヤモヤしているという投稿者さん。どこに行くかは自由だと頭では分かってはいるものの、なかなか割り切ることがで