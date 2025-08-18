今年1月JR長野駅前で3人が牛刀で襲われた殺傷事件で長野地方検察庁は、18日に47歳の男を殺人の罪などで起訴しました。今後は裁判員裁判の対象事件として手続きが進む見通しです。殺人の罪などで起訴されたのは長野市西尾張部の無職、矢口雄資被告47歳です。起訴状などによりますと矢口被告は今年1月22日午後8時すぎJR長野駅前でバスを待っていた男女3人を牛刀で次々と襲撃。長野市の男性会社員を殺害したほか、男女2人に重軽傷を負