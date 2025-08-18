消防隊員2人が死亡した火災現場で、崩落が起き、退避が間に合わなかった恐れがあるということです。18日午前、大阪・ミナミで起きたビル火災では、浪速消防署に勤務する、森貴志さん（55）と長友光成さん（22）の2人が建物6階で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。大阪市・横山市長：痛恨の極み。再発防止に努めたい。大阪市の横山市長が消防から受けた報告では、火災現場では崩落も起きていたということで、崩落の際