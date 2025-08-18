ミニストップは、一部店舗で消費期限の偽装があったと発表しました。消費期限を偽っていたのは、東京や愛知などにある全国23店舗で、店内で作られた「手づくりおにぎり」などの消費期限に不適切な表示が確認されました。店内で製造したあと、一定時間消費期限のラベルを貼らず、消費期限を延長して販売していました。また、店頭に出した商品に消費期限を延ばしたラベルを張り直すケースもあったとしています。ミニストップは8月9日