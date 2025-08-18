私はシズカ（50代）。子どもは娘のスズ（29）がひとり。スズは結婚をして実家を離れました。今まで仲がいい親子だったので寂しい気持ちもあったのですが、スズがユキを産んで「お母さんの近くが安心だから」と実家の近くに帰ってきてくれたのです。あんなに小さかったスズがお母さんになって感慨深い反面、まだまだ未熟なところもみえてきます。大人になったとはいえ、私がいろいろと教えてあげないと、まだ子どもなんだなというの