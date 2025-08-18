度重なる夫の浮気に、悲しみや怒りを通り越し「無」の境地に達した美咲さん。もはや夫を許すという選択肢は消え、美咲さんの心に芽生えたのは「どうやって彼を懲らしめてやろうか」という強い復讐心だった。その第一歩として、彼女は夫が使っていた出会い系アプリを自らダウンロード。別の女性「あさみ」に成りすまし、夫と接触を図るという大胆な行動に出た。これは、夫に「逆襲」を仕掛ける妻の、知られざる戦いの記録であ