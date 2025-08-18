¡È³Ú´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÉBiSH¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖCENT¡×Ì¾µÁ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¡¢¡Ö²ÃÆ£Àé¿Ò¡×Ì¾µÁ¤ÇÇÐÍ¥¶È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Î¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¼Ì¿¿½¸Àé¿Ò¡Ù¡Ê»£±Æ¡§ÂçÄÔÎ´¹­¡¢ÀÇ¹þ3300±ß¡Ë¤¬9·î19Æü¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤µ¤ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤é¤·¤¤»¨