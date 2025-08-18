本籍地と異なる自治体で戸籍証明書を受け取ることができる「広域交付」で、岡山県津山市が対象外である親族に誤って交付していたことが明らかになりました。 【写真を見る】戸籍証明書の広域交付で津山市が対象外の親族に誤交付今年4月以降、事務処理のミスが6件と相次ぐ【岡山】 津山市では今年度に入り、事務処理のミスが相次いでいます。津山市によりますと、今年6月、久米支所で広域交付の請求の対象ではない親族に戸籍証