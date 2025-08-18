メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥と8人組ダンスボーカルユニット・ICExの阿久根温世が、9月12日発売のビューティー&ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』10月号（カエルム）の表紙を飾る。【裏表紙カット】あざとかわいい！前田拳太郎草川と阿久根は、アーティスト集団・EBiDANに所属し、それぞれのユニットで活躍中。貴重な2ショットを表紙と中面26ページにわたって、余すことなく収める