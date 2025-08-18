司法に対する理解を深めてもらおうと岡山地方裁判所で中学生を対象にした「夏休みジュニア法廷」が行われました。 【写真を見る】「放火をした疑いのある人物は犯人か？」中学生が模擬裁判裁判所を身近に感じて「夏休みジュニア法廷」【岡山】 「あなたの家からこれが見つかったのですが、これはあなたのライターですか？」「そうです。友達と花火をした時にコンビニで買ったものだと思います」「タバコを吸うためではな