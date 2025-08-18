ウクライナのゼレンスキー大統領はトランプ大統領との会談のため、アメリカのワシントンに到着したと明らかにしました。会談は日本時間の19日未明に始まる予定です。ゼレンスキー大統領はトランプ大統領との会談のためワシントンに到着したと自身のSNSで明らかにした上で、「アメリカやヨーロッパの友人たちと力を合わせ、ロシアを真の平和に向かわせることを願っている」と述べました。トランプ氏は米露首脳会談後、ウクライナに