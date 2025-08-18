アフリカのAI人材育成支援を巡るポイント石破茂首相は、20日から横浜市で開く第9回アフリカ開発会議（TICAD）で、人工知能（AI）分野での人材育成を支援する計画を表明する。3年間で約3万人の若者を育てる。デジタルトランスフォーメーション（DX）の活用で産業の競争力強化を図り、アフリカの経済成長や雇用拡大につなげたい考えだ。日本政府関係者が18日、明らかにした。現在約15億人いるアフリカの人口は、2050年に約25億人